El tiempo da una tregua en A Coruña: estabilidad durante el fin de semana y lluvia el lunes por la noche

A Coruña disfrutará de un fin de semana con tiempo relativamente tranquilo, aunque el pronóstico apunta al regreso de las precipitaciones al comienzo de la próxima semana.

Según la previsión meteorológica de Meteogalicia, durante los próximos días se alternarán periodos de cielos muy nubosos con otros de nubes y claros e incluso intervalos despejados, por lo que el sol hará acto de presencia de forma intermitente a lo largo del sábado y del domingo.

La principal novedad llegará el lunes por la noche, cuando se espera la entrada de un frente que podría dejar precipitaciones en la ciudad y su entorno.

En cuanto a las temperaturas, no se prevén cambios significativos. Los valores se mantendrán dentro de lo habitual para estas fechas del verano, sin episodios de calor intenso ni descensos destacados de los termómetros. La mínima marcará 20 grados y la máxima, 26.

La previsión también es positiva en lo que respecta a la calidad del aire, que se mantendrá en niveles favorables durante los próximos días, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin incidencias relacionadas con la contaminación.