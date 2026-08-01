Un incendio en la cocina de una vivienda de Novo Mesoiro moviliza a los bomberos de A Coruña

Los bomberos de A Coruña intervinieron en la noche de este viernes en un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la avenida de Novo Mesoiro.

El aviso se recibió a las 22:06 horas, desplazándose hasta el lugar un operativo formado por tres vehículos y nueve bomberos, que contó además con la colaboración de agentes de la Policía Nacional.

Según informó el Servicio de Extinción de Incendios, el fuego se originó en la cocina del inmueble y afectó a la campana extractora y a los muebles colindantes. Los efectivos lograron extinguir las llamas utilizando agua, evitando que el incendio se propagase al resto de la vivienda.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos procedieron a ventilar tanto la vivienda afectada como el cañón de escaleras del edificio para eliminar el humo acumulado.

El incidente se saldó sin personas heridas, aunque el incendio provocó daños materiales en la cocina del inmueble.