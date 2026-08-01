El Consorcio As Mariñas pide explicaciones a A Coruña por excluir municipios del área metropolitana

El presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, solicitará una reunión urgente con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras la reunión celebrada este jueves para impulsar la futura área metropolitana, a la que no fueron invitados la mayoría de los municipios que integran el ente supramunicipal.

El dirigente considera "incomprensible" esta decisión y advierte de que una iniciativa de este tipo debe contar con todos los ayuntamientos implicados.

Santiso asegura que respeta la capacidad del Ayuntamiento de A Coruña para convocar las reuniones que considere oportunas, pero sostiene que no tiene sentido abordar la creación de un área metropolitana dejando fuera a ayuntamientos con los que la ciudad lleva años trabajando precisamente en este ámbito, además de mantener proyectos conjuntos y servicios compartidos.

El presidente del Consorcio distingue entre una reunión para tratar asuntos concretos del primer cinturón metropolitano, como la EDAR de Bens o el transporte urbano, y el encuentro promovido por María Pita, que, según recuerda, tenía como objetivo avanzar en la gobernanza metropolitana, los servicios e infraestructuras supramunicipales e incluso crear un grupo de trabajo estable.

En este contexto, Santiso reivindica la trayectoria de colaboración entre el Consorcio As Mariñas y el Ayuntamiento coruñés. Recuerda que los ocho alcaldes y alcaldesas del ente han mantenido una actitud de "lealtad" tanto con Inés Rey como con sus predecesores, participando en las reuniones convocadas desde A Coruña y colaborando en diferentes proyectos de interés común.

Por ello, considera que la decisión adoptada ahora por el gobierno local "parece acercarse más a dinamitar las relaciones institucionales que a seguir tendiendo puentes".

Recuerda el compromiso con Nostián

El presidente también pone como ejemplo de esa colaboración el compromiso que los municipios del Consorcio mantienen con la planta de tratamiento de residuos de Nostián, a pesar de las dudas existentes sobre el futuro del servicio.

"Hemos mantenido el compromiso porque entendemos que este ha sido un proyecto común desde el principio y creemos firmemente que la única forma de trabajar entre la ciudad y su entorno metropolitano tiene que ser yendo de la mano", afirma Santiso.

Ante esta situación, reclama al Ayuntamiento de A Coruña que aclare si mantiene la línea de entendimiento desarrollada hasta ahora o si, por el contrario, ha optado por romper ese consenso institucional.

Dispuesto a reconducir la situación

Santiso asegura que existe voluntad para reconducir el conflicto, aunque fija una condición. La participación de todos los municipios del Consorcio será, según afirma, "imprescindible" para seguir avanzando en la futura área metropolitana.

"Un área metropolitana solo puede funcionar si nace desde el acuerdo y desde la equidad, sumando esfuerzos con una visión compartida por el bien común", sostiene.

El presidente del Consorcio también destaca la postura adoptada por Culleredo, cuyo alcalde decidió no asistir a la reunión pese a haber sido invitado al considerar que un encuentro sobre el futuro del área metropolitana no debía celebrarse dejando fuera a buena parte de los municipios implicados. Según recuerda el ente, el regidor justificó su ausencia por "coherencia y solidaridad institucional".

Finalmente, Santiso insiste en que el objetivo del Consorcio As Mariñas y de los alcaldes que lo integran sigue siendo defender los intereses de la ciudadanía y garantizar una prestación de servicios de calidad, al margen del escenario institucional que se abra a partir de ahora.