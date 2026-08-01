Arde un coche en plena avenida Alcalde Alfonso Molina, en A Coruña

Un turismo ha ardido en la tarde de este sábado en la avenida Alcalde Alfonso Molina, a la altura del barrio de Matogrande, en A Coruña, en un suceso que movilizó a los servicios de emergencia.

El incendio se registró a las 19:27 horas, según la información facilitada por el servicio de emergencias. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, que afectó al turismo mientras circulaba o se encontraba detenido en esta importante arteria, en sentido salida de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron los efectivos de emergencias para extinguir las llamas y asegurar la zona, con el objetivo de evitar riesgos para el resto de usuarios de la vía. Por ahora, no ha trascendido si el incendio provocó daños personales o únicamente materiales.

Las circunstancias en las que se produjo el fuego están siendo investigadas y, por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el origen del incendio.