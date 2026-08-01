Estabilizado el incendio forestal de Coirós (A Coruña): afecta a cuatro hectáreas

Un incendio forestal permanece activo desde la tarde de este sábado en el municipio coruñés de Coirós, concretamente en la parroquia de San Xulián de Coirós, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural.

El fuego se declaró a las 18:43 horas y fue dado por estabilizado a las 20:20. Las primeras estimaciones de superficie afectada son de cuatro hectáreas.

Para tratar de controlar el incendio, Medio Rural ha movilizado un importante operativo compuesto por 2 agentes, 5 brigadas, 2 motobombas y un helicóptero.

Los equipos trabajan sobre el terreno para frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras zonas próximas. La evolución del incendio dependerá de las condiciones meteorológicas y de la respuesta del operativo desplegado. El propio alcalde de Coirós, Carlos García Barreiro, se ha desplazado hasta la zona.

Desde la Xunta se recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los meses de verano y de avisar de inmediato al 085 o al 112 ante cualquier indicio de incendio forestal.