Abierta la venta de billetes para los autobuses especiales del eclipse con refuerzos en A Coruña y Ferrol

La Xunta ha abierto la venta de los billetes para los servicios especiales de autobús que reforzarán el transporte público el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar. El dispositivo, cuyos billetes ya pueden adquirirse a través de las páginas web de Monbus y Arriva, incrementará las conexiones en el Eje Atlántico, así como en la provincia de Lugo y en A Mariña, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación y reducir la presión sobre la red viaria.

En el caso del Eje Atlántico, la Xunta habilitará conexiones especiales desde la estación intermodal de Vigo hacia las estaciones de autobuses de A Coruña y Ferrol. En la ruta hacia Ferrol se incorporará un nuevo servicio con salida a las 12:35 horas y llegada prevista a las 15:30 horas, con paradas en Pontevedra, Santiago, Pontedeume, Fene, la avenida de As Pías y el barrio de O Pilar.

Por su parte, la línea entre Vigo y A Coruña contará con un servicio especial con salida a las 14:00 horas, que realizará paradas en Pontevedra, Santiago y la avenida de Alfonso Molina antes de llegar a la ciudad herculina. Estos refuerzos se suman a las conexiones regulares que ya permiten llegar a ambos destinos antes del inicio del fenómeno astronómico.

Además, tanto la ruta Vigo-Ferrol como la de Vigo-A Coruña dispondrán de un servicio especial de regreso a las 23:00 horas, una vez finalizada la observación del eclipse.

En la provincia de Lugo, el operativo incluirá una nueva expedición a las 17:00 horas en la línea Lugo-Meira-Ribadeo, que complementará los servicios habituales y efectuará paradas en Castro de Rei, Pol, A Pastoriza, Meira, Riotorto, A Pontenova, San Tirso de Abres, Trabada y Vegadeo. El viaje de regreso desde Ribadeo partirá a las 22:30 horas.

También se reforzará la conexión entre Ribadeo y las playas de Foz, con una nueva salida a las 18:00 horas, además de dos servicios especiales de vuelta programados para las 21:30 y las 22:00 horas.

Los billetes ya pueden reservarse en las páginas web de Monbus y Arriva. El mismo día del eclipse también podrán adquirirse en las estaciones de autobuses hasta dos horas antes de la salida en los servicios del Eje Atlántico y directamente en los vehículos en las líneas de Lugo y A Mariña, siempre que queden plazas disponibles.

La Xunta recuerda que las personas usuarias podrán utilizar la Tarjeta de Movilidad de Galicia para beneficiarse de las bonificaciones vigentes, entre ellas los viajes gratuitos para menores de 21 años con la tarjeta Xente Nova y para mayores de 65 años mediante la tarifa +65.

Asimismo, el Gobierno gallego mantiene habilitada una página específica con información y recomendaciones sobre el eclipse del 12 de agosto, en la que actualizará las novedades relacionadas con este fenómeno astronómico.