Rescatan inconsciente del agua a una persona en la playa de Mera, en Oleiros (A Coruña)

Una persona ha tenido que ser trasladada este viernes en ambulancia después de ser rescatada inconsciente del agua en la playa de Mera, en el municipio de Oleiros (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se recibió pocos minutos después de las 12:45 horas, cuando los socorristas del arenal alertaron al centro de emergencias tras sacar del mar a una persona que se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió a la víctima y procedió a su traslado. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Oleiros.

Además, el 112 movilizó a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia para coordinar la intervención.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el incidente.