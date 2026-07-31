Incautan 50 kilos de percebe en A Coruña, decomisados en la zona de la Torre de Hércules

Percebes incautados cerca de la Torre de Hércules. Confraría de Pescadores de A Coruña

En la pasada madrugada, vigilantes de la Confraría de Pescadores de A Coruña han decomisado cerca de 50 kilos de percebe a dos furtivos que estaban marisqueando en las islas de la Torre de Hércules, a las que habían accedido a nado.

La organización explica que esta intervención, sumada a otras recientes, eleva a 200 kilos la cantidad total incautada en los últimos días.

La Confraría recuerda que el valor comercial de este percebe puede alcanzar los 4.000 euros por su tamaño, así que se están valorando acciones legales para reclamar los daños ocasionados, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

Este viernes, el biólogo de la cofradía se desplazará a la zona para evaluar los daños provocados por los dos furtivos, ya identificados.

Esta incautación se ha producido además en una zona sometida a una veda estricta, en la que solamente está autorizada la extracción de percebe un número reducido de días al año.

"O furtivismo incontrolado pon en grave risco tanto a conservación do recurso como a biodiversidade deste espazo", recuerdan desde la organización.

Los kilos de percebe decomisado fueron entregados a un centro benéfico.