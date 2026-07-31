Extinguido el incendio forestal de Monfero (A Coruña) tras calcinar más de 38 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en la parroquia de O Alto de Xestoso, en el municipio coruñés de Monfero, ha quedado extinguido a las 23:50 horas de este jueves, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició a las 14:26 horas del miércoles y ha afectado finalmente a una superficie de 38,03 hectáreas, de las que 33,38 corresponden a monte raso y 4,65 a superficie arbolada.

La mayor parte de la superficie quemada se localiza en el municipio lucense de Guitiriz.

En las labores de extinción participaron 2 técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones.

Continúa controlado el incendio de Ourol

La Consellería do Medio Rural mantiene controlado desde las 13:36 horas del jueves el incendio forestal registrado en la parroquia de Merille, en el municipio lucense de Ourol.

El fuego, que comenzó el miércoles a las 13:35 horas, afecta según las últimas estimaciones provisionales a una superficie de alrededor de 30 hectáreas.

Hasta el momento, en el operativo participan 2 técnicos, 11 agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.

La Consellería recuerda que cualquier persona que detecte un incendio forestal puede avisar a través del teléfono gratuito 085. Además, también está disponible la aplicación ALume para informar sobre incendios activos y el teléfono anónimo 900 815 085 para comunicar posibles actividades incendiarias.