A Coruña adjudica por 125.700 euros el montaje de las casetas de Navidad en María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña ya ha dado un paso más para preparar la ambientación navideña de la plaza de María Pita. La Administración municipal ha adjudicado a la empresa Emiced Diseño Integral SL, con sede en Coirós, el contrato para el suministro en régimen de alquiler y la instalación de las casetas, el palco y las estructuras auxiliares que formarán parte del espacio navideño.

El importe de adjudicación asciende a 103.880 euros sin impuestos, que se convierten en 125.694,80 euros con IVA. La Junta de Gobierno Local acordó la adjudicación el pasado 29 de julio y el anuncio se ha publicado este viernes, 31 de julio, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La empresa coruñesa ha sido seleccionada después de presentar la oferta considerada más ventajosa. En total, solo se recibió una oferta para este lote, correspondiente a una pequeña y mediana empresa. El presupuesto base de licitación se había fijado en 141.570 euros con impuestos, por lo que la propuesta adjudicataria supone un ahorro de cerca de 15.900 euros respecto a la cantidad inicialmente prevista.

Casetas, palco y estructuras auxiliares

El lote adjudicado contempla específicamente el alquiler y la instalación de las casetas, el palco y las estructuras auxiliares necesarias para desarrollar las actividades previstas en María Pita durante la Navidad.

La contratación forma parte de un proyecto más amplio con el que el Ayuntamiento pretende transformar la plaza en un espacio navideño ambientado y equipado para las fiestas. El contrato general contempla también el suministro de elementos de iluminación ornamental, decoración navideña y diferentes estructuras temáticas.

A estas prestaciones se suman los trabajos necesarios para hacer posible su funcionamiento: instalación, montaje, desmontaje, mantenimiento y coordinación general del espacio.

El contrato global tiene un valor estimado de 946.645,32 euros, aunque está dividido en tres lotes independientes. La licitación permite a las empresas presentarse a uno o varios de ellos, pero establece que un mismo licitador solo puede resultar adjudicatario de uno.

Una empresa de Coirós

La adjudicataria es Emiced Diseño Integral SL, una empresa con domicilio en el lugar de Fontelo, en Agriña, en el municipio de Coirós. El Ayuntamiento señala en la resolución que la propuesta fue seleccionada por ser "la oferta más ventajosa".

El contrato tendrá un plazo de ejecución de un año y deberá formalizarse en los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la adjudicación.

El expediente salió a licitación mediante un procedimiento abierto y el Ayuntamiento estableció distintos criterios para valorar las propuestas. Además del precio, se tuvieron en cuenta la oferta técnica, las mejoras y el tiempo de reacción ante posibles incidencias. La parte económica tenía un peso del 30% y la propuesta técnica alcanzaba el 45%, mientras que las mejoras suponían otro 15% y el tiempo de reacción un 10%.

María Pita volverá a ser el centro de la Navidad

La contratación permitirá avanzar en la preparación de la plaza de María Pita como uno de los principales escenarios de la Navidad coruñesa. El proyecto incluye tanto los elementos decorativos como las infraestructuras necesarias para instalar las diferentes actividades y propuestas previstas.

La licitación fue publicada en junio después de que el anuncio previo se enviase al Diario Oficial de la Unión Europea en abril. Las empresas interesadas pudieron presentar sus ofertas hasta finales de junio y la apertura de las propuestas técnicas se realizó el 19 de junio.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento empieza a concretar sobre el terreno parte de la infraestructura que dará forma a la María Pita navideña de este año, a la espera de que se resuelvan también los otros lotes que completan el proyecto de ambientación de la plaza.