El conato de incendio de San Cristovo das Viñas, en A Coruña, se extinguió en menos de cuatro horas

El incendio forestal que se declaró en la tarde del jueves en San Cristovo das Viñas, en el municipio de A Coruña, quedó extinguido en algo menos de cuatro horas. El fuego, según indican fuentes de Medio Rural, se quedó en un conato y no llegó a afectar ni a una hectárea.

Concretamente, se quemaron 0,02 de arbolado y 0,39 de raso, dejando una superficie afectada muy pequeña.

El incendio se declaró hacia las 16:18 horas, cuando se recibió un aviso por un fuego que afectaba a la zona de As Rañas.

En las tareas de extinción participaron dos agentes, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

La rápida actuación y el pequeño tamaño de superficie quemada facilitaron que hacia las 17:20 horas el fuego estuviera ya estabilizado.

Para su extinción no hubo que esperar mucho más. Según confirma Medio Rural, a las 20:05 horas se declaraba como extinguido.