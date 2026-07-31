Arteixo (A Coruña) cortará los accesos a las playas durante el eclipse para garantizar la seguridad

El Concello de Arteixo pondrá en marcha un dispositivo especial de movilidad, seguridad y emergencias con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno para el que se espera una elevada afluencia de visitantes en la costa del municipio.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la movilidad, el Ayuntamiento recomienda acceder a los principales puntos de observación a pie, utilizando preferentemente los itinerarios peatonales ya existentes. Entre ellos destaca el paseo fluvial, que conecta el núcleo urbano de Arteixo con el paseo marítimo.

Dentro del plan previsto para esa jornada, el Concello restringirá el tráfico rodado hacia las playas y el parque de Monticaño durante buena parte de la tarde para evitar problemas de circulación y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Únicamente los residentes de los lugares que se vean afectados por los cortes de tráfico tendrán permitido el paso con su vehículo.

Los accesos por carretera permanecerán cerrados desde las 16:00 hasta las 21:30 horas, cuando se restablecerá progresivamente la circulación una vez finalice el fenómeno astronómico. El Ayuntamiento considera que esta medida permitirá mejorar la seguridad en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas y reducir las incidencias derivadas del incremento del tráfico.

Más de 50 efectivos y un puesto de mando avanzado

El operativo contará con más de medio centenar de efectivos, entre agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil, que velarán por la seguridad durante toda la jornada.

Además, se instalará un Puesto de Mando Avanzado en la costa de Arteixo desde el que se coordinarán todos los servicios implicados y se realizará el seguimiento del dispositivo en tiempo real para responder con rapidez ante cualquier incidencia.

El Concello también reforzará el servicio municipal de salvamento, prolongando el dispositivo de socorrismo en las playas hasta las 22:00 horas.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a vecinos y visitantes para que planifiquen sus desplazamientos con antelación, sigan las indicaciones de los agentes y del personal de Protección Civil y prioricen los desplazamientos a pie siempre que sea posible para disfrutar del eclipse con seguridad.