El aparcamiento del mercado de Monte Alto, en A Coruña, sumará 154 plazas

El Concello de A Coruña ha aprobado sacar a concurso la explotación del aparcamiento del nuevo mercado de Monte Alto. La previsión es que cuente con 154 plazas, incluidas las de movilidad reducida, para vehículos eléctricos y motocicletas. El contrato tendrá un presupuesto de un millón de euros y una duración de 50 años no prorrogable.

Dentro de la licitación se incluye la obligación para la empresa adjudicataria de acometer mejoras en el conjunto de la instalación para modernizarla y adaptarla a la necesidad de las personas usuarias.

Algunas de las intervenciones contempladas en el contrato pasan por adecuar el pavimento y mejorar los sistemas de seguridad, ventilación, instalación eléctrica y protección contra incendios.

Este aparcamiento completará un mercado renovado recientemente. El nuevo espacio se estrenó en diciembre del año pasado tras una obra que contó con un presupuesto de más de 10 millones de euros.

Además, este nuevo contrato de explotación del aparcamiento forma parte del plan municipal para regularizar las concesiones.

En el caso de esta instalación de Monte Alto, el Concello aprobó previamente la extinción de la anterior concesión ante irregularidades varias como impagos del canon y de los impuestos correspondientes.

El objetivo es que ahora una nueva adjudicataria asuma la explotación con esta nueva licitación.