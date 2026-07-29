La piscina del Club de Mar, en A Coruña, volverá a ser municipal: acuerdo entre Concello y club

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, confirmaba este miércoles que el Concello ha alcanzado un acuerdo para que la gestión de la piscina del Club del Mar de San Amaro vuelva a ser de titularidad municipal.

Así lo indicaba esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, que estima la demanda presentada por el Club del Mar en relación con la gestión de la piscina municipal y por la que el Concello deberá indemnizar al club.

En esta línea, Rey señaló que será EMVSA la empresa encargada de gestionar la piscina una vez se rescate la concesión. "Habrá un parón técnico durante los meses de agosto y septiembre. Recuperaremos la actividad normal en el mes de octubre", afirmó.

La regidora también señaló que, en paralelo, el Concello está estudiando la sentencia y manteniendo conversaciones con el Club del Mar para alcanzar un acuerdo extrajudicial. "La colaboración y cooperación con la directiva del club, especialmente con su presidente, Jorge Seco, es total y, por lo tanto, creo que pronto llegaremos a ese acuerdo", concluyó.