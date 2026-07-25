Miguel Lorenzo, candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña: "Soy un político atípico"

Miguel Lorenzo, portavoz del PP local en A Coruña, es también desde hace unos días el candidato popular a la Alcaldía de A Coruña. A diez meses de las elecciones municipales, Lorenzo se muestra muy ilusionado, pero también siente una gran responsabilidad, al abandonar la candidatura del PP en la ciudad herculina.

Abogado de profesión y con una etapa como Concejal de Servicios Sociales con el gobierno de Carlos Negreira, Miguel se reivindica como " un político atípico”. Un político que recientemente se atrevió con la interpretación, un sector en el que trabaja gran parte de su familia y que, tal y como él mismo nos confiesa en esta entrevista, ahora valora mucho más: "Es durísimo".

Además de hablar sobre sus proyectos políticos y analizar la actualidad de la ciudad, Lorenzo también nos cuenta cómo desconecta de la política cuando termina el día: el gimnasio, la meditación y esos momentos de silencio en su casa que le sirven para reflexionar.

Candidato por segunda vez a la Alcaldía de A Coruña, ¿cómo lo afrontas?

Con mucha ilusión, también con responsabilidad, pero sobre todo con mucha ilusión y con muchas ganas.

¿Alguna lección aprendida de la campaña anterior?

Sí, siempre se aprende. En política siempre se aprende. Yo aprendí mucho en mi época en oposición, aprendí mucho en mi época de cuando goberné. Sobre todo lo que no debes hacer. Y de la campaña anterior aprendí mucho lo importante que es el trabajo en la calle, el hablar con las personas y la cercanía. Creo que es fundamental en una campaña.

¿Cuál ha sido el momento más duro de esta etapa como líder de la oposición?

Yo tengo la tendencia a olvidar las cosas que no me aportan, que no me suman, las olvido, y como no tengo capacidad de rencor. Lo negativo, lo aparto de mi vida y de mi memoria. Hay momentos duros, sí; no tengo especialmente un momento duro desde el punto de vista político. A lo mejor lo pasé mal cuando fui al juzgado. Como abogado, cuando me denunció la alcaldesa, lo pasé mal por el hecho que era un juzgado. Sin embargo, salí muy reconfortado porque yo lo único que hice fue verbalizar lo que a mí me habían contado. Y cuando tú tienes conocimiento de una situación, mi obligación era verbalizarla y denunciarla.

Precisamente, ¿qué novedades hay sobre este asunto?

Pues ahora mismo estoy esperando a que la alcaldesa presente o no la querella contra mí. Por ahora no me ha llegado.

Conozcamos un poco al Miguel Lorenzo fuera de la política, ¿Cómo desconecta de la política cuando terminas el día?

Desconecto mucho en el gimnasio. También medito mucho. Yo llego a mi casa muchas veces cansado que un día y me acomodo y estoy en silencio y a oscuras durante media hora meditando. Ahí me relajo.

Miguel Lorenzo también se anima con la interpretación. Participaste en junio en un corto. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué es más complicado, la interpretación o la política? ¿qué tienen en común el cine y la política?

Fue una propuesta que me hicieron de casualidad. El director me conoció y dijo: "¿Por qué no me haces tú este papel?». Y yo creí que estaba de coña, pero estás en ese momento, en una comida, entre risas, y dices que sí.

Me gustó por dos cosas. Primero, porque yo trabajé mucho en el ámbito de la cultura. Fui el abogado de la Academia de Cine durante muchos años; sigo siendo el abogado y asesor de la Academia de Cine Galego. También fui asesor de los Premios Mestre Mateo y trabajé en el Instituto del Artista. Nunca había comprobado cómo era estar del otro lado, cómo es el trabajo de los actores, cómo es el trabajo de la producción y de toda esa gente que está en el mundo del cine, de la interpretación o del teatro...

Como experiencia, me pareció muy positiva estar en un rodaje; pero resulta durísimo y dificilísimo. Ahora le doy muchísimo más mérito a los actores y a toda la gente que trabaja en el cine. Fue un día de un calor tremendo. Con un jersey puesto, acabé sudando. Empecé a las 7:00 de la tarde y terminé a la 1:00 de la mañana, y lo mío no dura ni 30 segundos. Es duro el mundo del cine y de la interpretación.

También era una deuda que incluso tenía con mi familia, porque todos mis hermanos y mis sobrinos están en ese mundo. Viví la experiencia desde el otro lado y me pareció muy positiva, muy difícil, y no creo que repita más, ni que me llamen. No es que no quiera repetir; es que no me van a llamar. (risas)

El pasado fin de semana, en el acto de presentación de candidatos en Santiago, le asegurabas a Feijoo que “ibas a ser el alcalde que lo recibiste como presidente del Gobierno. Sin duda, muy optimista.

Hay que ser optimista en política y, además, creo que es fundamental creer en ti, en tu proyecto, en la gente que te rodea y en esta ciudad. Esta ciudad necesita un cambio. Eso lo siento en la calle. Nuestro objetivo, que es conseguir la mayoría absoluta, lo vamos a lograr. Y eso nos va a llevar a gobernar la ciudad, que es lo que voy a hacer. Hay mucha ilusión, muchas ganas y tengo un proyecto. Creo que voy a ser un gran alcalde porque en la política municipal, que es la más bonita de todas, lo más importante es la cercanía. Lo más importante es la empatía y tener esa capacidad de solucionar los problemas del ciudadano en su día a día. A veces nos centramos en los grandes proyectos, y eso está muy bien, pero para una persona puede ser igual de importante resolver un pequeño problema que, para ella, lo es todo.

Me he preparado para gobernar una gran ciudad, para impulsar grandes proyectos de ciudad, pero también para tener un gran proyecto para cada ciudadano, resolverle sus problemas y hacerle la vida más cómoda.

"Mis líneas rojas son mis principios y mis valores" Descripción del sumario...

Si necesitaras pactar para gobernar, ¿dónde pondrías tus líneas rojas?

Mis líneas rojas son mis principios y mis valores. No puedo ir nunca en contra de mi conciencia, ni de mis principios democráticos, ni de mis valores. Creo que ya he gobernado y ya he demostrado cuáles son esos valores que siempre me llevaron a defender una determinada posición. Eso, para mí, es innegociable.

Si mañana fuera alcalde, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría?

Primero, tirar ese búnker que nos están montando en medio de la ciudad, en los Cantones. Eso sería lo primero. Segundo, quitar la zona tensionada, en cuanto a intervencionista. Hay medidas dentro de la zona tensionada que se pueden mantener sin intervenir el mercado, y creo que el problema de la vivienda es un problema muy grave en esta ciudad. Y, tercero, limpiar la ciudad. Está muy sucia.

Sobre temas de actualidad, esta semana conocíamos que el Consorcio de Turismo e Inditex firmarán este viernes un convenio para promocionar A Coruña ¿Qué opina? ¿Hasta qué punto debe una ciudad apoyarse en una empresa privada para reforzar su imagen?

Yo no voy a ser crítico con esta decisión. Creo que es una empresa privada y que sabe lo que necesita. ¿Por qué Inditex hace esto? Porque tiene un problema: muchísima gente, muchísimos trabajadores y gran parte del talento vienen de fuera y necesitan tener esas comunicaciones con las grandes ciudades. Lo que tenemos es la ausencia de una política aeroportuaria por parte de este Gobierno municipal, que ha dejado marchar a las grandes compañías y perder los grandes destinos.

Y luego me llama la atención, por decirlo de otra manera, que desde un Gobierno socialista, que siempre critica lo privado y habla de lo público, al final ven que la iniciativa privada también, a veces, es importante para las ciudades y hay que tenerla en cuenta.

Lo importante es que la gente se involucre. Pero, para mí, lo fundamental sería que la alcaldesa liderara —y yo lo voy a hacer como alcalde— la política aeroportuaria de esta ciudad; que se mantengan las conexiones, que se mantengan los destinos y que no se dejen, como han hecho hasta el día de hoy, caducar los contratos para estar siempre retrasados, como ocurre con tantos otros temas de la ciudad.

Uno de los puntos de este convenio es la financiación de rutas aéreas. La Xunta, por su parte, habla de equidad en los aeropuertos. ¿Cree que esto puede suponer una desigualdad frente a los otros dos aeropuertos gallegos al no disponer de una multinacional que brinde su apoyo ?

Yo creo en la igualdad, pero también en la competitividad. Una cosa es política de la Xunta, lógicamente, debe ser para toda Galicia, igual que ocurre con la política aeroportuaria. Otra cosa es que cada ciudad luche por su aeropuerto.

Aquí hay un plan director que está aprobado por el Gobierno central desde hace años. ¿Qué ha hecho la alcaldesa para que su Gobierno central, que además es de su mismo signo político, cumpla ese plan director? ¿Qué pasa con la ampliación de Alvedro?

Entonces, el problema es que no tenemos una alcaldesa que lidere la política aeroportuaria y que tenga en cuenta que el aeropuerto es una infraestructura fundamental para el desarrollo de la ciudad.

"El BNG es cómplice de todo lo que ha pasado en esta ciudad hasta hoy" Descripción del sumario...

También esta semana se conocía la ruptura del pacto del BNG con el PSOE. Lo has llegado a tachar de paripé ¿Piensas que esa ruptura debilita las opciones de la izquierda de revalidar el gobierno en María Pita?

Si tú le preguntas a cualquier ciudadano de esta ciudad qué piensa de esto, se echa a reír. No son creíbles. Y no hay que olvidarse de que el BNG ha sido cómplice y es cómplice de todo lo que ha pasado en esta ciudad hasta hoy.

No hay que olvidarse de que el BNG aprobó los presupuestos de este año sabiendo que había un déficit de casi 21 millones de euros, según el interventor. No hay que olvidarse de que el BNG, antes de romper el Gobierno, aprobó lo del Agra del Orzán, diciendo todo lo contrario de lo que había defendido durante todos estos años respecto a ese ámbito.

¿A mí qué me están contando? ¿Qué les están diciendo a los coruñeses? Esto responde únicamente a un interés electoral. Al día siguiente de las elecciones, si yo no consigo esa mayoría absoluta, le aseguro que vamos a tener más de lo mismo.

¿Qué ha exigido respecto a la ejecución del presupuesto? ¿Qué pasó con esos 400 millones de euros que no se han invertido en los barrios? ¿Qué pasó con la cantidad de facturas irregulares que el BNG ha consentido y aprobado? Todos estos temas hacen que el BNG sea un cómplice necesario y, como dice el Código Penal, los cómplices necesarios tienen la misma pena que el autor del delito.

Se cumple ahora un año de la zona tensionada, que impone límites a los precios del alquiler. ¿Qué valoración haces? ¿Crees que es una medida eficaz o, al igual que la Xunta, no crees que aporte ningún beneficio? ¿Qué medidas concretas impulsaría para facilitar el acceso a la vivienda?

Es un tema muy complejo, pero lo que tengo muy claro es que la vivienda ha pasado de ser un problema más de los ciudadanos a convertirse en el primero por culpa de unas políticas socialistas que han legislado en contra de la vivienda.

La zona tensionada lo único que ha conseguido es que cada vez haya menos oferta, cada vez haya más demanda, cada vez haya menos pisos de alquiler tradicional, cada vez haya más pisos de temporada y que no hayan bajado los precios.

Entonces, no es que yo esté en contra de esta medida, es que está demostrado que no sirve. Este intervencionismo en el mercado no funciona.

Y también está demostrado que hay muchos pisos vacíos. Lo primero que hay que dar es seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que la política de vivienda de este país recaiga sobre la propiedad privada y que problemas que corresponden a los gobiernos municipales, autonómicos o estatales, como las situaciones de vulnerabilidad, acaben recayendo sobre un ciudadano particular. Nos hemos olvidado de eso.

Y es importante construir viviendas. Si en esta ciudad obtener una licencia lleva años, no se puede construir. Y es importante construir viviendas. Cuando hablamos de un asunto tan importante como la rehabilitación de viviendas, hay que recordar que esta alcaldesa el año pasado no ejecutó ni un euro de la partida destinada a rehabilitación de viviendas. De hecho, ese programa de ayudas sigue abierto para que los ciudadanos puedan acceder a esas subvenciones para rehabilitar sus viviendas. ¿Cuál es la política de Inés Rey en materia de vivienda? ¿Intervenir en el mercado? Todo va a peor.

Y otro tema de actualidad son las obras de los Cantones. Esta semana llegaste a decir que si eras alcalde tirarías tú mismo con pico y pala el mamotreto del ascensor de los Cantones. ¿Ya estás preparado para ello?

Lo tengo claro: el día que sea alcalde, una de las primeras decisiones será cambiar eso. A mí me parece un atentado contra los Cantones, contra la inteligencia y contra el paisaje urbanístico. Eso no se puede hacer en el centro de la ciudad, en un sitio tan emblemático como los Cantones. Es una reforma nefasta que no gusta a nadie y que va a traer muchos problemas.

Es un tema que nadie entiende porque hay otras soluciones. Yo, por ejemplo, soy partidario de que se ponga un ascensor, porque hay que hacer accesible el aparcamiento. Uno de los temas que tengo claros que, cuando sea alcalde, A Coruña será la ciudad más accesible de España. Eso lo tengo claro. Entonces, apuesto por la accesibilidad, pero por un ascensor que esté bien integrado, no por algo que sea un atentado visual. Es que cierras los ojos y no ves otra cosa que eso.

Ya no entro en la cementada que nos han metido ahí, ni en las farolas, que son propias de un campo de fútbol de Tercera División, ni en otras cuestiones. Lo suyo, lo que está claro, es que esto es un atentado visual y no puede quedar así.

El proyecto de reforma de los Cantones ha recibido críticas muy similares a las que en su día despertó la transformación de la Marina impulsada por el gobierno de Carlos Negreira. Con el paso del tiempo, aquella actuación acabó siendo ampliamente aceptada. ¿No crees que los Cantones puede ocurrir lo mismo?

La obra que hizo Carlos Negreira fue una obra tremendamente compleja. Primero, donde había un agujero durante cinco años, se hizo un aparcamiento. Segundo, se construyó un túnel subterráneo, que es importantísimo para que la gente pueda salir de Monte Alto y otras zonas de la ciudad. Y tercero, tiene árboles. Pero tú vas por los Cantones y, desde la calle Real hasta la plaza de Mina, como haya un día de sol, te quemas. hay ningún sitio donde refugiarse. Y el único árbol que hay, es el metrosidero que está más muerto que el Gobierno de Inés Rey.

Estamos a 10 meses de las elecciones, ya eres candidato oficial y estás trabajando en la lista. ¿Quién te gustaría que te acompañase?

Si de algo presumo es del trabajo de estos tres años. Tengo un gran equipo detrás que está trabajando mucho, que tiene ganas de gobernar, que además está preparada para hacerlo y, sobre todo, que conoce los problemas y también las soluciones que necesitan esos problemas. Ahora mismo somos 12 personas, aunque en la lista serán muchas más.

Hablabas de que querías que A Coruña fuese la ciudad más accesible de España. ¿Cuáles van a ser esas líneas sobre las que vas a sustentar tu campaña y, al final, todo el trabajo desde ahora hasta las elecciones?

Mi campaña es muy personal. Soy un político atípico, muy atípico. Yo no corresponod a la imagen que mucha gente tiene de un político. Es muy importante la cercanía, escuchar, que la gente te vea como una persona honesta, honrada, una persona normal, de una familia normal, y que eres conocedor de los pequeños problemas de la gente y de que hay que solucionarlos. Yo tengo una mochila preciosa: fui concejal de Servicios Sociales y aprendí mucho. Hay que estar ahí para ver que cada persona es un mundo y que tenemos la obligación de atender e intentar solucionar los problemas cuando se pueden solucionar. Mi campaña no va a empezar ahora, llevo cuatro años en campaña, mostrando cómo soy, y quiero que la gente me conozca tal y como soy. No quiero ser ni un bluf ni un engaño, pero estoy convencido de que voy a ser un gran alcalde para la ciudad.

Precisamente, ya para terminar, con tantos temas de corrupción, la gente está un poco desgastada de la política y pierde confianza. ¿Qué le dirías a ese coruñés para que vuelve a confiar en la clase política?

Yo creo que hay que creer en la política y hay que tener fe en la política. Hay muchos políticos de todos los partidos que estamos ahí trabajando y que vemos situaciones que, cuando pasan, nos avergüenzan a todos. Y ahí no distingo el color político. Lo que estamos viendo en estos momentos no le hace daño a un partido; nos hace daño al sistema porque pierde credibilidad. Entonces, yo miro a la gente y le digo: no te fijes solamente en los de arriba. Fíjate en la cantidad de concejales que hay en España, en todos los pueblos y en todas las ciudades, que están trabajando por sus vecinos sin pedir nada a cambio. Algunas personas pierden el norte. Y cuando ocurren cosas de este tipo, la gran perjudicada es la democracia. No debemos caer en el error de dejar de creer en la democracia. Hay que seguir luchando.