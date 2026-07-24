Reactivado el incendio en el polígono de Vío, en A Coruña, tras un detenido este jueves

Los Bomberos de A Coruña volvieron a intervenir este viernes por la tarde en el polígono de Vío tras reactivarse el incendio declarado la noche anterior. El fuego presentaba varios focos, separados entre sí por cierta distancia.

El aviso fue recibido a las 16:08 de la tarde y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de A Coruña y de la consellería de Medio Rural de la Xunta, que trabajan en extinguir el fuego. A falta de conocer el alcance del fuego, las primeras informaciones indican que se trataría de una superficie pequeña. La zona afectada son unos matorrales situados en la calle José Ramón Taracido.

El fuego se originó este jueves sobre las 22:07 horas y, por el momento, hay un hombre detenido por la Policía Nacional como presunto autor de los hechos.

Según informaban los Bomberos de A Coruña, el hombre fue sorprendido por un vigilante de seguridad y otros dos testigos cuando, presuntamente, estaba originando varios focos de incendio en distintos puntos de la zona. Los tres alertaron de inmediato a la Sala CIMACC 091 y trataron de impedir su huida interceptando con sus vehículos el coche en el que intentaba abandonar el lugar.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, el sospechoso ya había abandonado el vehículo y huía a pie. Los policías iniciaron una persecución que concluyó varios cientos de metros después con su detención.