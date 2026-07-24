Un motorista cae tras resbalar en una mancha en la calzada en Severo Ochoa, en A Coruña

Un motociclista ha resultado herido esta mañana en la calle Severo Ochoa, en el Polígono de Agrela en A Coruña, tras resbalar en una mancha que se encontraba en plena carretera y caerse fruto de esta acción.

El suceso fue detectado por la Policía Nacional de camino a otro servicio. Estos efectivos policiales avisaron de inmediato a la Policía Local, que es la que tiene competencias en materia de tráfico en el ámbito urbano, que desplazó de inmediato a un equipo de Atestados para realizar la valoración necesaria y las actuaciones y diligencias derivadas del suceso.

En paralelo, fueron comisionados los Bomberos para acudir al punto y limpiar la mancha, para evitar nuevas consecuencias para más personas que circulen por esta vía, de alta demanda en las horas punta.

No se han registrado, hasta la fecha, más accidentes de relevancia en la ciudad en un viernes tranquilo en el tramo final del mes de julio, con una parte de la ciudadanía ya de vacaciones.