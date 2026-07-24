Detenido un hombre como presunto autor de dos incendios en el polígono de Vío, en A Coruña

Los Bomberos de A Coruña intervinieron a las 22:07 horas de este jueves en la extinción de dos incendios declarados en el polígono de Vío, cuyos focos se encontraban a cierta distancia el uno del otro.

Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos con un vehículo forestal. Los efectivos lograron controlar uno de los focos hasta la llegada de los agentes forestales de la Xunta, que completaron las labores de extinción y dieron por finalizado el conato.

En el operativo también participaron efectivos del Servicio de Emergencias de Oleiros y de los Bomberos de Arteixo.

Según han informado los Bomberos de A Coruña, la Policía Nacional les comunicó la detención de un hombre como presunto autor de los incendios. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la investigación.