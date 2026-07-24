Culleredo (A Coruña) pide colaboración para evitar residuos en la ría durante las fiestas de O Burgo

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha realizado un llamamiento a vecinos y visitantes para que extremen el cuidado del entorno durante las fiestas de O Burgo, con el objetivo de evitar que los residuos acaben en espacios naturales como la ría y las zonas verdes próximas.

El gobierno local recuerda que se trata de un enclave de especial valor ambiental y apela a la responsabilidad de todas las personas que participen en los festejos para depositar la basura en los contenedores y papeleras habilitados.

Tras la primera noche de celebraciones, el dispositivo especial de limpieza desplegado por el Ayuntamiento retiró a primera hora de este viernes los residuos acumulados en el recinto festivo, incluyendo desperdicios que habían terminado en la ría. Las labores incluyeron tanto la recogida de basura como trabajos de baldeo e higienización de la zona.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la colaboración ciudadana resulta fundamental para mantener en buen estado el entorno durante unos días en los que se concentra una gran afluencia de público.

Con este fin, el municipio ha reforzado el número de contenedores en las inmediaciones del recinto festivo, una medida que se lleva a cabo en colaboración con el Consorcio As Mariñas, encargado del servicio de recogida y tratamiento de residuos a nivel metropolitano. Este refuerzo se aplica habitualmente en las celebraciones con mayor asistencia, como sucede con las fiestas de O Burgo.

El consistorio confía en que, con la implicación de los asistentes y el trabajo del operativo de limpieza, las fiestas puedan desarrollarse compatibilizando el ocio con el respeto por el medio ambiente.