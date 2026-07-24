A Coruña excluye la Torre de Hércules para ver el eclipse: estos son los miradores recomendados

El entorno de la Torre de Hércules no podrá utilizarse para seguir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Así se acordó este viernes en la junta extraordinaria de coordinación del dispositivo de seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, donde las distintas administraciones definieron el plan para gestionar la llegada masiva de visitantes que se espera en A Coruña con motivo de este fenómeno astronómico.

La reunión estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y contó con la participación del Ayuntamiento, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y la Policía Adscrita de la Xunta.

Una de las principales decisiones adoptadas fue declarar zonas de exclusión el entorno de la Torre de Hércules y las islas de San Pedro, con el objetivo de preservar estos espacios de alto valor natural y patrimonial y garantizar la seguridad durante la jornada.

En lugar de esos enclaves, el Ayuntamiento propone varios puntos de observación de gran capacidad repartidos por la ciudad. Los principales serán la zona de la Casa de los Peces y el ascensor del Portiño, con espacio para unas 200.000 personas; el Monte de San Pedro, con capacidad para otras 40.000, y el entorno de San Antón, el Náutico y O Parrote, donde podrían concentrarse alrededor de 30.000 asistentes. Además, se habilitarán otros puntos de observación distribuidos por distintos barrios.

Refuerzo de seguridad y tráfico

La jornada coincidirá además con la celebración del Trofeo Teresa Herrera, por lo que el dispositivo incluirá un plan especial de tráfico y un importante refuerzo de los efectivos de seguridad.

El Ayuntamiento instalará un Puesto de Mando Avanzado en A Coraza, similar al que funciona durante la noche de San Juan, mientras que la Policía Nacional desplegará un operativo específico y la Guardia Civil reforzará la vigilancia en las carreteras de acceso a la ciudad, adaptando el número de agentes en función de la evolución del tráfico.

Durante la reunión, Julio Abalde destacó la importancia de la coordinación entre administraciones para ofrecer "una respuesta eficaz en materia de seguridad, movilidad y atención a las emergencias", con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse "con todas las garantías".

Un fenómeno único

A Coruña se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, por lo que será uno de los lugares privilegiados para contemplar el fenómeno. Según las previsiones, el eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas, alcanzará la totalidad sobre las 20:28 y finalizará a las 21:22 horas.

Las administraciones recordaron que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección homologada y recomendaron utilizar únicamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. También hicieron un llamamiento a planificar los desplazamientos con antelación ante la previsión de importantes retenciones tanto antes como después del evento.