Un bulo de WhatsApp deja inutilizadas cerca de 50 bicis del servicio de Bicicoruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha denunciado la aparición de un bulo difundido a través de grupos de WhatsApp que ha derivado en actos vandálicos sobre la flota de BiciCoruña.

El mensaje que circula por la aplicación de mensajería asegura falsamente que, arrancando un determinado cable de la bicicleta, el sistema de asistencia eléctrica permanece activado de forma continua tras dar una pedalada. El Gobierno local desmiente rotundamente esta información y advierte de que la única consecuencia es dejar inutilizadas las bicicletas, obligando a retirarlas del servicio para su reparación.

Según fuentes municipales consultadas por Quincemil, alrededor de 50 bicicletas se han visto afectadas por estas manipulaciones.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que manipular los vehículos está "terminantemente prohibido" y subrayan que estos actos no solo generan costes de reparación, sino que también reducen el número de bicicletas disponibles para el resto de usuarios al tratarse de un servicio público.

El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Policía y el Ayuntamiento asegura que está trabajando para identificar a las personas responsables de los daños. Una vez localizadas, perderán su carné de BiciCoruña, deberán hacerse cargo del coste de las reparaciones y asumirán la correspondiente sanción.

El Gobierno municipal hace un llamamiento a no difundir este tipo de mensajes y recuerda que cualquier manipulación de las bicicletas perjudica directamente al funcionamiento de un servicio público utilizado cada día por miles de personas en la ciudad.