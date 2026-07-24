Cuatro amigos repiten su multitudinario cumpleaños en barco por la ría de A Coruña tras el éxito del año pasado

Lo que nació como una forma diferente de celebrar un 40 cumpleaños volverá a surcar este viernes la ría de A Coruña. Un año después de reunir a cerca de un centenar de personas en un barco, cuatro amigos (aunque esta vez uno de ellos no podrá asistir) repetirán una fiesta que, aseguran, solo ha regresado por la insistencia de quienes se quedaron sin vivir la experiencia en la primera edición.

La celebración volverá a arrancar con una travesía marítima que, si el estado de la mar lo permite, recorrerá parte del litoral coruñés pasando por enclaves como las playas de Santa Cristina y Bastiagueiro. Después, los asistentes continuarán la fiesta en el Café Mirador de los Jardines de Méndez Núñez, donde habrá música en directo y distintas sorpresas.

En esta ocasión serán alrededor de 80 invitados, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado. Además, el grupo organizador ya no estará al completo, ya que uno de los cuatro amigos que impulsaron la iniciativa acaba de ser padre. "Uno tuvo un bebé y se tiene que quedar cuidándolo", explica Edith, una de las cumpleañeras.

Aunque la esencia del evento será la misma, esta segunda edición incorporará algunas novedades. También repetirá uno de los elementos que más llamaron la atención el año pasado: las imágenes aéreas del recorrido. "Volverá el dron del año pasado. Es un amigo que tiene un dron y nos hace las fotos y los vídeos aéreos", comenta Edith.

Novedades para favorecer que la gente se conozca

Una de las principales incorporaciones será una pulsera personalizada para cada asistente. En ella podrán escribir su nombre y, además, el color identificará su estado sentimental. "Los colores indicarán si están solteros o no", explica Edith.

Una vez finaliza la ruta en barco, cuando los invitados se trasladen al Café Mirador, un DJ y un dúo musical amenizarán la tarde, además de otras actividades que aún no han sido desveladas. "Habrá muchísimas sorpresas", adelanta Edith.

La decisión de repetir la experiencia llegó por la respuesta que dejó la primera edición. Según la cumpleañera, fueron muchos los amigos que no pudieron acudir el año pasado y les pidieron volver a organizarla. "Lo hacemos por petición popular", afirma.

Pese a ello, el grupo no quiere convertir esta celebración en una tradición anual. La idea inicial era reservar este formato para cumpleaños especialmente simbólicos. "Nuestra intención era hacerlo cada lustro. Lo de este año es algo excepcional. Cuando cumplamos 45 probablemente lo celebraremos de otra manera y para los 50 queremos hacer una fiesta apoteósica", concluye Edith.