Este radar en la provincia de A Coruña es el que más multa en Galicia y está en el top 50 de España

Un radar de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el punto kilométrico 11 de la AG-55, la autovía que une A Coruña con Carballo, a la altura del municipio de Arteixo, es el que más multa en Galicia.

Así figura en un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el que este radar se encuentra en el puesto 50 del top 50 de los que más multan en España. En concreto, registró 14.052 denuncias en 2025, con lo que aumentó desde las 13.492 de 2024.

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron "la cifra récord" de 246.802.934 euros el año pasado en toda España, lo que representa un incremento del 14% respecto al periodo anterior, según este informe.

Mientras, Ourense es la provincia en la que menos se recauda en España por multas de velocidad (1,3 millones en 2025). La provincia en la que más se recaudó en Galicia en 2025 fue Pontevedra (8,9 millones), seguida de A Coruña (5,9 millones) y Lugo (4,2 millones).

El informe revela que el punto más crítico para los conductores en el conjunto de España se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, es el más activo del país tras formular 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunidad Valenciana el dispositivo del kilómetro 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.