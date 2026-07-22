El primer parque infantil cubierto de A Coruña toma forma con la instalación de las primeras pérgolas

El primer parque infantil cubierto de A Coruña avanza en el barrio del Ventorrillo. Las obras han entrado en una nueva fase con la colocación de las primeras estructuras metálicas que sostendrán la cubierta que protegerá la zona de juegos tanto de la lluvia como del sol.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este miércoles el estado de los trabajos junto a los concejales Jesús Celemín, que tomó posesión de su acta el lunes tras la renuncia de Noemí Díaz, y Nereida Canosa.

En estos momentos ya se han instalado dos de las cuatro estructuras previstas y se está trabajando en el montaje de la tercera. La siguiente etapa consistirá en completar la instalación de la última estructura y colocar posteriormente los paneles de policarbonato que conformarán la cubierta definitiva.

El objetivo es que el parque pueda utilizarse durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. El proyecto introduce un modelo pionero en la ciudad al diseñar un parque pensado para su uso en cualquier época del año.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Barrios 2025-2027. Antes del inicio del montaje de la cubierta fue necesario retirar los juegos y el pavimento existentes, además de ejecutar las cimentaciones sobre las que ahora se apoyan las estructuras metálicas.

Una vez finalice esta fase, el Ayuntamiento acometerá la renovación integral del recinto. El proyecto cuenta con una inversión municipal de un millón de euros y permitirá ampliar la superficie del parque desde los 400 hasta los 730 metros cuadrados, aumentando también su capacidad de 76 a 135 usuarios.

La nueva área incorporará pavimento renovado, juegos inclusivos y sensoriales, además de dos grandes toboganes que aprovecharán el desnivel del terreno, siguiendo un diseño similar al instalado en el corredor verde de Novo Mesoiro.