Herido leve un joven que circulaba en patinete por la calle Fernando Rey, en A Coruña

Un joven necesitó ser trasladado este miércoles por la tarde al hospital tras sufrir una caída de un patinete en la calle Fernando Rey, en A Coruña.

Según el 112, sobre las 20:09 recibieron la llamada de un particular alertando de que una persona se había caído de su patinete después de chocar contra un vehículo . Tras el impacto, habría resultado herido leve.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia del 061 que procedió al traslado del joven a un centro hospitalario.