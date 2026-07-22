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Herido leve un joven que circulaba en patinete por la calle Fernando Rey, en A Coruña
El accidente ocurrió pasadas las 20:00 horas de este miércoles
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Un joven necesitó ser trasladado este miércoles por la tarde al hospital tras sufrir una caída de un patinete en la calle Fernando Rey, en A Coruña.
Según el 112, sobre las 20:09 recibieron la llamada de un particular alertando de que una persona se había caído de su patinete después de chocar contra un vehículo . Tras el impacto, habría resultado herido leve.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia del 061 que procedió al traslado del joven a un centro hospitalario.