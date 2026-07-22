Buscan sin éxito a una mujer que circulaba en patinete por la AP-9 en O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

Una mujer fue vista circulando en patinete por la AP-9, a la altura de O Burgo, en el municipio de Culleredo (A Coruña), una situación que provocó la alerta de varios conductores que transitaban por la autopista.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el aviso se recibió después de que distintos usuarios de la vía informasen de la presencia de una persona desplazándose en un vehículo de movilidad personal (VMP) por la AP-9.

El hecho tuvo lugar a primera hora de la mañana de hoy, tal y como alertaron diferentes testigos a Quincemil.

Tras las llamadas, varias patrullas se desplazaron hasta la zona para tratar de localizarla. Sin embargo, pese al dispositivo de búsqueda realizado por los agentes, la mujer no fue localizada, por lo que no fue posible identificarla ni conocer cómo había accedido a la autopista o si había abandonado la vía antes de la llegada de las patrullas.

La presencia de un patinete en una autopista supone un grave riesgo para la seguridad vial, tanto para la persona que lo conduce como para el resto de usuarios de la carretera, debido a la elevada velocidad a la que circulan los vehículos en este tipo de vías.

Prohibida su circulación en estas vías

La normativa de tráfico prohíbe expresamente que los vehículos de movilidad personal circulen por autopistas y autovías, tanto si discurren dentro como fuera de poblado. Los patinetes eléctricos tampoco pueden utilizar túneles urbanos, travesías, vías interurbanas o cualquier otra carretera cuando así lo establezca la normativa o la señalización.

Además, los conductores de estos vehículos están obligados a respetar las normas generales de circulación y pueden ser sancionados por acceder a vías prohibidas. En este tipo de casos, la multa asciende a 200 euros, al tratarse de una infracción relacionada con el incumplimiento de las normas de circulación establecidas para los vehículos de movilidad personal.