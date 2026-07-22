Bergondo, Oleiros y Aranga (A Coruña) preparan un dispositivo especial para el eclipse total de sol

Imagen de la junta de seguridad de Oleiros. Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

La Subdelegación del Gobierno en A Coruña ha coordinado este miércoles con los ayuntamientos de Bergondo, Oleiros y Aranga el operativo especial previsto para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que situará a Galicia entre los mejores lugares del mundo para contemplarlo y que se espera atraiga a miles de personas.

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, presidió las juntas extraordinarias de seguridad celebradas con representantes de la Guardia Civil, Tráfico, Protección Civil, la Policía Nacional adscrita a Galicia y responsables municipales de los tres ayuntamientos para definir las medidas que se aplicarán durante esa jornada.

"Estamos ante un fenómeno excepcional que no se produce en la Península Ibérica desde hace más de 120 años y que atraerá a un gran número de personas, por lo que es imprescindible coordinar los recursos de todas las administraciones para garantizar que la jornada transcurra con seguridad", señaló Abalde.

Los puntos habilitados para ver el eclipse

Los tres municipios ultiman ya los espacios desde los que podrá seguirse el eclipse total. En Bergondo, el principal punto de observación será la playa de Gandarío, con capacidad para unas 4.000 personas. El Ayuntamiento, además, descarta habilitar la playa de Pedrido debido a las limitaciones de aparcamiento y al riesgo de problemas de circulación.

En Oleiros se distribuirán los asistentes entre cinco enclaves: Punta Seixo Branco, Faro de Mera, Morro de Canide, Puerto de Santa Cruz y el Parque Trece Rosas, que en conjunto podrán recibir cerca de 4.000 personas. También se establecerán zonas de acceso restringido, entre ellas Dúas Furnas, además de áreas concretas en Seixo Branco y el Faro de Mera.

Por su parte, Aranga contará con dos puntos de observación: el Mirador de Vieiro y el Parque Eólico Touriñán, preparados para acoger a más de un centenar de visitantes.

Refuerzo del tráfico y de los servicios de emergencia

Durante las reuniones se revisó el dispositivo de seguridad previsto para esa jornada, que incluirá un refuerzo de la Guardia Civil de Tráfico en las carreteras de la provincia para adaptarse a la evolución de la circulación y responder a posibles incidencias.

Además de la movilidad, el operativo contempla medidas específicas de seguridad ciudadana, protección civil y coordinación entre los distintos servicios de emergencias para responder al elevado volumen de visitantes que se espera en los principales miradores y zonas costeras.

Galicia, uno de los mejores lugares para observar el fenómeno

El eclipse del 12 de agosto será el primero del denominado Trío de Eclipses 2026-2028, una secuencia de tres eclipses visibles desde España que convertirá al país en uno de los principales destinos internacionales para la observación astronómica durante los próximos años.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, 59 de los 93 municipios de la provincia de A Coruña podrán disfrutar del eclipse en su totalidad, mientras que en el resto será parcial. En el conjunto de Galicia, más de la mitad del territorio quedará dentro de la franja de totalidad.

El fenómeno comenzará alrededor de las 19:31 horas, alcanzará la fase de totalidad hacia las 20:28 y finalizará poco después de las 21:20 horas.

Al producirse al atardecer, ofrecerá unas condiciones especialmente favorables para la observación y la fotografía. Las administraciones también han insistido en la importancia de no mirar directamente al sol sin protección homologada.

Para seguir el eclipse será necesario utilizar gafas específicas certificadas para este tipo de fenómenos y respetar las recomendaciones de seguridad para evitar lesiones oculares.

Asimismo, se aconseja planificar con antelación los desplazamientos, seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y extremar la precaución, especialmente al coincidir la cita con el periodo de mayor riesgo de incendios forestales en Galicia.