La Policía Nacional incorpora 108 agentes en prácticas en diferentes comisarías de Galicia

Acto de presentación celebrado este martes en la plaza de María Pita, en A Coruña Cedida

La Jefatura Superior de Policía de Galicia ha dado hoy la bienvenida a los 108 policías en prácticas que se incorporan a las distintas plantillas policiales de la comunidad para desarrollar su periodo de prácticas.

Se ha realizado un acto de presentación de los policías en prácticas en la Plaza de María Pita de A Coruña, que ha sido presidido por el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acompañado del Jefe Superior de Policía de Galicia, el comisario principal Pedro Pacheco, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; al que también han asistido numerosos mandos policiales.

Concretamente, son 20 policías en prácticas los que prestarán servicio en A Coruña, 8 en Ferrol, 18 en Santiago de Compostela, 4, en Ribeira, 8 en Lugo, 2 en Monforte de Lemos, 2 en Viveiro, 8 en Ourense, 10 en Pontevedra, 4 en Vilagarcía de Arousa, 4 en Marín y 20 en Vigo.

Los policías en prácticas culminan así el fin del proceso selectivo, ya que el módulo de prácticas es la última fase del mismo, tras superar las pruebas de la oposición y el curso selectivo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Durante la fase de prácticas, de once meses de duración, los policías en prácticas obtendrán el nivel de profesionalización requerido para el desarrollo de las funciones propias de la categoría de policía.

Para ello, durante esos meses prestarán servicio en las brigadas de seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información, así como en la oficina de denuncias.