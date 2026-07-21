Las playas de A Coruña siguen llenas esta tarde tras una jornada de calor con máximas de 28 grados

Las playas de A Coruña han vivido este martes una de las jornadas de mayor afluencia del verano. Los principales arenales de la ciudad han registrado una elevada ocupación desde primera hora de la mañana, favorecidos por el tiempo estable y las altas temperaturas que han acompañado durante prácticamente todo el día.

A las 19:00 horas, con 26 grados todavía en los termómetros, tanto Riazor como Orzán, Matadero o As Lapas seguían presentando una imagen de gran afluencia, con cientos de personas disfrutando de la playa, el baño y el paseo marítimo.

La jornada ha estado marcada por un ambiente plenamente veraniego, con cielos prácticamente despejados durante todo el día y una temperatura máxima de 28 grados.

El buen tiempo se ha dejado notar desde las primeras horas de la mañana, cuando el calor ya invitaba a acercarse a los arenales. A medida que avanzó el día, la ocupación fue aumentando hasta mantenerse muy elevada también durante la tarde, una franja en la que muchos coruñeses y visitantes aprovecharon para acudir a la playa cuando el calor comenzaba a dar una tregua.

Descenso de las temperaturas

Tras este episodio de tiempo estival, la previsión apunta a un cambio progresivo durante los próximos días. El miércoles las temperaturas descenderán de forma notable, con una máxima prevista de unos 25 grados, y la bajada continuará el jueves.

De cara al fin de semana, los modelos prevén un ambiente mucho más fresco, con máximas de alrededor de 22 grados tanto el sábado como el domingo. Además, aumentará la inestabilidad, con posibilidad de lluvias el viernes y el sábado.