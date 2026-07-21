Miguel Lorenzo tacha de búnker el ascensor de los Cantones en A Coruña: "Lo derribaré con pico y pala"

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha exigido este martes a la alcaldesa, Inés Rey, que retire inmediatamente el "búnker de hormigón" construido para el ascensor del aparcamiento de los Cantones y lo sustituya por una estructura acristalada acorde con su ubicación, "porque es un atentado visual en pleno corazón de la ciudad. Y si no lo retira, cuando sea alcalde vendré con un pico y una pala a derribarlo yo mismo".

El también portavoz municipal del grupo denunció que "Inés Rey está destinando 8 millones de euros a una obra que genera muchas dudas y un creciente rechazo a medida que se conoce su resultado. Los Cantones son el salón urbano de la ciudad y lo que estamos viendo es un desastre tras otro".

Un "búnker" en los Cantones

En este sentido, señaló que primero se abrió la zona de la Marina, donde desde el primer día aparecieron grietas por todo el pavimento. Después llegó la actuación en la zona de Correos, "donde eliminó la zona de carga y descarga situada junto al Teatro Colón, instaló una parada del transporte metropolitano en la que no caben los autobuses y creó un grave problema de seguridad vial para los peatones en los cruces entre los autobuses y el carril bici".

Posteriormente llegó la intervención en la zona del Obelisco, donde eliminó las zonas verdes que lo rodeaban, sustituyó las farolas ornamentales por focos propios de instalaciones deportivas que no iluminan adecuadamente y trasladó el metrosidero, "al que le ocurre lo mismo que al gobierno municipal: Inés Rey dice que está vivo cuando todas las noticias indican que está muerto".

En esa misma zona, Inés Rey "ha construido un búnker como salida del ascensor, un mamotreto de hormigón totalmente inapropiado para ese entorno, donde debería existir una estructura acristalada acorde con su ubicación. Exijo a Inés Rey que retire inmediatamente este atentado visual en pleno corazón de la ciudad. Y, si no lo hace, cuando sea alcalde vendré con pico y pala a derribarlo yo mismo".

"Inés Rey definió el Obelisco como una 'alfombra de piedra' y, lamentablemente, lo que estamos viendo es un desierto de cemento y hormigón". Asimismo, según el candidato popular, los datos lo demuestran: se trata de una obra que amplía en algo más de 10.000 m² la superficie existente, de los cuales 9.500 m² serán de cemento y hormigón y solo 750 m² corresponderán a zonas verdes. Una vez finalizada la actuación, el 96 % de la superficie total será de cemento y hormigón y únicamente un 4 % será zona verde.

Cuando la reforma del espacio más emblemático de la ciudad genera un sentimiento de rechazo incluso antes de concluir, "Inés Rey debe escuchar a los coruñeses y rectificar, comenzando por derribar este búnker que sirve de salida al ascensor. Y, si no lo hace, lo haré yo dentro de diez meses".