Hallan el cuerpo sin vida del vecino de Culleredo (A Coruña) desaparecido el pasado viernes

El dispositivo de búsqueda de José Manuel Baeza Durán, el vecino de Culleredo de 67 años desaparecido desde el pasado viernes, terminó este lunes con el peor desenlace. Su cuerpo fue localizado hacia las 20:10 horas en la ría de O Burgo, a la altura del Hospital Materno Infantil.

El cadáver fue avistado por el servicio aéreo de la Guardia Civil, que participaba en el operativo desplegado para tratar de localizar al hombre desde que se denunció su desaparición.

Las primeras conclusiones de la autopsia apuntan a que el fallecimiento se produjo el mismo viernes, coincidiendo con el día en el que se perdió su pista. No obstante, las causas de la muerte todavía no han sido determinadas y continúan bajo investigación.

La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.