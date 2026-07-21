Los bomberos de A Coruña acuden a sofocar un incendio en un hotel de Zalaeta

En esta tarde de martes se ha registrado un incendio en el hotel Double Tree by Hilton, ubicado en Zalaeta, a donde se han desplazado efectivos del parque de bomberos de A Coruña, así como agentes de la Policía Nacional y de la Local, que mantienen cortado un tramo de esta misma vía. Afortunadamente, no se han registrado heridos.

El fuego se declaró hacia las 19:30 horas en el exterior del hotel, a la altura de la cuarta planta.

Las llamas no están en el interior del edificio, sino que están afectando solamente a un panel exterior que está pegado a una de las ventanas.

Tanto por la hora en la que se produjo el incendio como por su ubicación, el despliegue de medios llamó la atención de numerosos curiosos que en esos momentos se encontraban por la zona.

El operativo ha obligado además a cortar temporalmente el tráfico mientras duren las tareas de extinción.

Concretamente, la Policía Local ha cerrado el tramo de calle Zalaeta comprendido entre la calle Hospital y Curros Enríquez, aunque la previsión es que la circulación se retome en breves momentos.