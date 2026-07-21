EL BNG rompe con el PSOE en el Concello de A Coruña: "No aguantamos más incumplimientos"

El BNG de A Coruña ha anunciado este martes la ruptura de todos los pactos con el Gobierno municipal, del PSOE, a diez meses de las próximas elecciones municipales. Así lo ha indicado esta mañana su candidata a la alcaldía, Avia Veira, en rueda de prensa al considerar que ha incumplido los compromisos adquiridos.

"Damos por rotos los acuerdos con el Partido Socialista, el acuerdo presupuestario y el acuerdo de investidura", ha concretado Veira en rueda de prensa. "No podemos aguantar más incumplimientos", ha incidido.

La portavoz nacionalista ha citado lo que ha considerado "asuntos pendientes", entre otros, en el área de urbanismo, cultura o medio ambiente y ha criticado que la regidora "no es consciente de que no tiene ni la mayoría simple en el Concello de A Coruña".

"Depende de nosotros para todo lo que quiera implementar", ha destacado para añadir que "actúa como si tuviera mayoría absoluta". "No lo vamos a seguir aguantando", ha reiterado.

"La alcaldesa tiene los ojos y los oídos tapados. No escucha a la ciudad. No conoce la ciudad que pisa. Actúa sin la más mínima planificación. Al haber centralizado todo el poder en una sola persona, ha sumido a A Coruña en una parálisis progresiva", remarcó.

En este sentido, el BNG denuncia la falta de gestión y de planificación del Gobierno local en prácticamente todas las áreas municipales. Critican el trato al personal del Concello, al que acusa de desvalorizar mientras modifica la Relación de Puestos de Trabajo según intereses políticos; el abandono del comercio local, los mercados y un modelo turístico sin estrategia.

Destacan continuos incumplimientos en movilidad, con propuestas desatendidas y sin un nuevo plan ni contrato de transporte público; la ausencia de avances en políticas sociales, accesibilidad y escuelas infantiles; el deterioro de las instalaciones deportivas y la falta de inversiones.

Además, la parálisis de la política cultural, los museos, las bibliotecas y los grandes equipamientos; el incumplimiento de los compromisos en memoria democrática; la falta de respuesta ante la crisis de la vivienda, con viviendas municipales vacías mientras se producen desahucios.

Por último también el deficiente mantenimiento de los colegios públicos; la inactividad de los órganos de participación ciudadana; y la gestión de la planta de Nostián, que, a su juicio, renuncia a impulsar el reciclaje y la reducción de residuos.

Asimismo, Veira insistió en que el BNG va a seguir haciendo propuestas en positivo y trasladando al Concello las demandas e inquietudes de las coruñesas y los coruñeses. "En el Pleno anterior aprobamos dos cuestiones relativas al fomento de la vivienda pública. Siempre que se lleve al Pleno una iniciativa positiva, contará con nuestro apoyo. Pero, dado el incumplimiento sistemático por parte del Gobierno local, desde luego, a partir de ahora nos sentimos absolutamente liberados de cualquier atadura", subrayó.

Inés Rey les acusa de ponerse del lado del PP a diez meses de las elecciones

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respondió a la decisión de la portavoz del BNG, Avia Veira, de romper el pacto de gobierno y aseguró que la formación nacionalista ha optado por "situarse al lado del Partido Popular, en la oposición" a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

En este sentido, la regidora manifestó que "si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, sentarse con la derecha a votar todo en contra, quien lo tiene que explicar serán ellos".

Por su parte, defendió que el Gobierno local seguirá centrado en la gestión municipal: "Tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos y llevando a cabo mejoras en todos los barrios, trabajando por la ciudad. Así seguiremos hasta mayo de 2027. Quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que tengan que explicar ellos".