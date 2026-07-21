Arden dos contenedores en el centro de A Coruña cerca de Juan Flórez

Los bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse esta tarde al entorno de la plaza de San Pablo, cerca de Juan Flórez por un incendio en la calle Donantes de Sangre. Aquí comenzaron a arder minutos antes de las 17:00 horas un contenedor de vidrio y otro de papel, situados en la esquina con Médico Rodríguez.

Las llamas alcanzaron una parte del vehículo que se encontraba estacionado junto a los contenedores, pero afortunadamente no provocaron ningún herido.

La actuación de los bomberos fue rápida, por lo que los agentes de la Policía Local no tuvieron que mantener el tráfico cortado en esta calle durante mucho tiempo.

La calle Donantes de Sangre, que sirve de acceso a varios garajes y cuenta con algunas plazas de aparcamiento, estuvo solamente cortada una media hora, entre las 17:00 y las 17:30 horas, principalmente por el espacio que ocupaba el vehículo de los bomberos.

El coche de la Policía cortó un pequeño tramo de uno de los carriles de la calle Médico Rodríguez, que conecta Juan Flórez con la avenida de Finisterre, pero no ocasionó retenciones y el tráfico continuó sin interrupciones.

Por el momento se desconoce el origen del incendio.