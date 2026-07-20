Un motorista resulta herido tras caer de su vehículo junto a Marineda City, en A Coruña

Una persona ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico registrado en las inmediaciones del centro comercial Marineda City, en A Coruña.

El accidente se produjo alrededor de las 15:00 horas en la glorieta del Martinete, situada a la salida del complejo comercial, y en él se vio implicada únicamente una motocicleta, cuyo conductor cayó al asfalto tras perder el control del vehículo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de A Coruña y una ambulancia, cuyo personal sanitario atendió al motorista.

El accidentado presentaba heridas leves y declaró que se trasladaría por su cuenta a un centro médico.