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Un motorista resulta herido tras caer de su vehículo junto a Marineda City, en A Coruña
El accidente ocurrió sobre las 15:00 horas en la glorieta del Martinete y movilizó a la Policía Local y a una ambulancia
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Una persona ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico registrado en las inmediaciones del centro comercial Marineda City, en A Coruña.
El accidente se produjo alrededor de las 15:00 horas en la glorieta del Martinete, situada a la salida del complejo comercial, y en él se vio implicada únicamente una motocicleta, cuyo conductor cayó al asfalto tras perder el control del vehículo.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de A Coruña y una ambulancia, cuyo personal sanitario atendió al motorista.
El accidentado presentaba heridas leves y declaró que se trasladaría por su cuenta a un centro médico.