Una ordenanza supramunicipal regulará en A Coruña el área de prestación conjunta del taxi

José Manuel Lage, en el centro, entre los taxistas de las asociaciones coruñesas. Concello de A Coruña

A Coruña propuso a comienzos de junio que entre su ayuntamiento y los de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros cubriesen la actividad del taxi en un área territorial de prestación conjunta (APC) del servicio. En un primer encuentro con la Xunta, que apoya también la propuesta, los municipios acordaron informar de sus respectivas posturas a la Consellería de Presidencia en un plazo de tres meses.

A aquel primer contacto le han sucedido otros en los distintos ayuntamientos con el sector del taxi de cada uno, con turno para el de A Coruña este lunes. Se ha tratado de "una primera toma de contacto", definen las asociaciones coruñesas Teletaxi y Radio Taxi, que añaden que a partir de ahora "hay que establecer los términos" de esa futura área.

"Se han sentado algunas bases", comenta Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi, unos principios que apuntan a la garantía de un "régimen jurídico" y a la configuración de "una mejora del servicio".

Los colectivos han acordado presentar aportaciones para su incorporación a un futuro texto regulador, una ordenanza de ámbito supramunicipal, y el Concello actuará como "líder" en la creación de un borrador que recoja las particularidades de la APC y su funcionamiento.

"Todo lo que sea mejorar el taxi lo vamos a apoyar. Está claro que en el área metropolitana de A Coruña ahora hay nuevas necesidades de interacción entre sus empresas y ciudadanos", opina el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar. "Ya no tiene sentido poner límites geográficos al servicio", añade Vázquez.

A falta de concretar esos "términos" de organización del área de prestación conjunta del taxi con licencia compartida, los profesionales dejan "claro" que cada colectivo municipal "debe cubrir sus propias paradas"; es decir, que los taxistas de un concello podrán movilizar usuarios a los demás, pero las paradas para vehículos solo podrán ser utilizadas por los taxis con licencia de un determinado ayuntamiento.

"Sintonía" y acuerdo pleno

El Concello de A Coruña trabajará con los otros cuatro ayuntamientos para tratar de dar aprobación a una ordenanza supramunicipal que regule la APC. La norma sería previamente consensuada con el propio sector.

"Tenemos total sintonía con Teletaxi y Radio Taxi para apostar por un área de prestación conjunta que mejore el servicio al ciudadano y ayude al profesional del taxi a desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles", explicó el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, acompañado por la edil de Movilidad, Montse Paz.

El también portavoz del Gobierno local insistió en que el Concello "no buscará en solitario esa regulación de la movilidad, sino que tratará de llegar a un común acuerdo con los concellos de Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo para impulsar dicha normativa".

Hasta ahora Arteixo ha manifestado públicamente la intención de sus taxistas de integrarse en el área metropolitana de prestación conjunta. Para que la APC salga adelante necesitará el informe favorable de dos terceras partes de los municipios y que representen, como mínimo, al 75% del total de la población de dicha área.

En la reunión de este lunes en A Coruña, el Gobierno local y las asociaciones del taxi no abordaron otra regulación pendiente, la de la futura ordenanza de los vehículos de transporte con conductor (VTC), cuya consulta pública promovida por el Concello finalizó en febrero.