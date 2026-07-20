Oleiros (A Coruña) demanda de nuevo una red de transporte público metropolitano

El Concello de Oleiros ha reclamado este lunes, una vez más, que el área metropolitana de A Coruña cuente con un Consorcio metropolitano de transporte y atender así al principal problema de la comarca.

En un comunicado, el gobierno local reclama además que se ejecuten grandes infraestructuras pendientes y en manos de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Transportes.

Por estos motivos, insta a convocar una reunión próximamente entre todas las administraciones implicadas para reclamar soluciones urgentes y mejorar así la movilidad del área coruñesa.

Oleiros defiende la creación de un Consorcio metropolitano de transporte liderado por A Coruña e integrado por Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo y otros municipios de la contorna. A través de esta entidad se planificarían de manera coordinada las líneas, frecuencias, tarifas e inversiones del transporte público priorizando las necesidades de la población y sin fronteras administrativas.

A falta de que A Coruña licite el nuevo contrato de autobús municipal, Oleiros ve en esta adjudicación una oportunidad "histórica" para avanzar hacia una "auténtica red metropolitana".

En este sentido, pide que el nuevo contrato coruñés sea flexible y se prepare para la futura creación del Consorcio y contemple que las líneas urbanas vayan más allá del municipio coruñés.

De manera paralela, Oleiros insiste en que se ejecuten las obras pendientes.

Por una parte, pide que la Xunta complete la conexión de la vía Ártabra con la AP9, obra actualmente paralizada y que mantiene "colapsado" el principal acceso a A Coruña..

Asimismo, demanda a Transportes que desbloquee la ampliación del puente de A Pasaxe.