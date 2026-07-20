Las nuevas paradas de transporte urbano en el Obelisco de A Coruña ya están en funcionamiento

Los usuarios del transporte urbano de A Coruña ya pueden utilizar las nuevas paradas situadas en el Obelisco y en el Copacabana, que entran en funcionamiento como parte de la reorganización del servicio motivada por las obras de transformación de los Nuevos Cantones.

Estas nuevas plataformas, dotadas de marquesinas y zonas de espera para los viajeros, asumirán de forma provisional el servicio de las paradas del Cantón Pequeno y la plaza de Mina, que quedarán fuera de uso mientras se desarrollan los trabajos previstos en este ámbito.

La apertura de ambas paradas permitirá continuar con el calendario de ejecución de las obras, una de las actuaciones urbanísticas más importantes que se están llevando a cabo en el centro de la ciudad. En esta nueva fase será necesario intervenir sobre las actuales paradas del Cantón Pequeno y la plaza de Mina, que serán remodeladas antes de volver a entrar en servicio.

Con este cambio, las personas usuarias del autobús urbano disponen ya de dos nuevos puntos de referencia en pleno centro de A Coruña. Durante los próximos meses, las líneas afectadas realizarán las paradas en el Obelisco y en el Copacabana mientras avanzan los trabajos de renovación de los Cantones.

La actuación forma parte del proyecto de transformación de los nuevos Cantones, con el que el Concello pretende renovar este espacio emblemático, mejorar la accesibilidad y reorganizar la movilidad tanto peatonal como del transporte público.