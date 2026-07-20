Ambulancia del 061 en Galicia

Ambulancia del 061 en Galicia Cedida

Ofrecido por:

A Coruña

Herida una mujer de 50 años en A Coruña tras ser atropellada en un paso de peatones en Santa Gema

Fue atendida en el lugar por los servicios de emergencias

Te puede interesar: A Coruña celebra la segunda estrella de España: una ciudad entregada a la Selección

Publicada
Actualizada

Una mujer de 50 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un vehículo en el barrio de Santa Gema, en A Coruña.

Ambulancia del 061 en Galicia

Según fuentes de la Policía Local, el incidente ocurrió sobre las 15:35 horas, cuando la mujer cruzaba por un paso de peatones regulado.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061), que atendieron a la mujer en el lugar.

El incidente no provocó grandes incidencias en la fluidez del tráfico, ya que se habilitó un paso alternativo.