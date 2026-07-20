Herida una mujer de 50 años en A Coruña tras ser atropellada en un paso de peatones en Santa Gema

Una mujer de 50 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un vehículo en el barrio de Santa Gema, en A Coruña.

Según fuentes de la Policía Local, el incidente ocurrió sobre las 15:35 horas, cuando la mujer cruzaba por un paso de peatones regulado.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061), que atendieron a la mujer en el lugar.

El incidente no provocó grandes incidencias en la fluidez del tráfico, ya que se habilitó un paso alternativo.