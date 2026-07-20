Continúa la búsqueda del vecino de 67 años desaparecido en Culleredo (A Coruña) desde el viernes

La Guardia Civil mantiene este lunes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a José Manuel Baeza Durán, el vecino de 67 años desaparecido en Culleredo desde la noche del pasado viernes 17 de julio.

Según ha confirmado la benemérita a primera hora de este lunes, la búsqueda continúa tras no obtener resultados durante la jornada del domingo.

Los efectivos centraron ayer el operativo en la zona de Mera y el Puente del Pasaje, donde se realizaron batidas terrestres y también se emplearon drones para intentar localizar al desaparecido, aunque sin resultado positivo. Este lunes, el dispositivo sigue activo.

La desaparición está considerada de alto riesgo, ya que el hombre padece párkinson y acúfenos severos, unas patologías que pueden provocarle desorientación y que requieren atención y seguimiento constantes.

José Manuel Baeza Durán fue visto por última vez alrededor de las 21:00 horas del viernes, cuando abandonó su domicilio familiar. En ese momento vestía un pantalón corto de pijama azul con dibujos de palmeras, una camiseta gris de manga corta con letras azules en la parte delantera y sandalias azules. Además, no llevaba documentación, dinero ni teléfono móvil.

La Guardia Civil mantiene el llamamiento a la colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte de inmediato con el 062 o con el 112.