Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. Europa Press

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A Coruña

Un conductor resulta herido tras volcar su furgoneta de reparto en la AP-9, en A Coruña

Según las primeras informaciones, el vehículo dio varias vueltas de campana antes de quedar detenido

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Una furgoneta de reparto sufrió un aparatoso accidente este lunes en la AP-9, a la altura de la Cidade das TIC, en A Coruña, después de que su conductor perdiese el control del vehículo.

Carretera AC-12 esta tarde.

El siniestro se produjo sobre las 19:35 horas y, según las primeras informaciones, la furgoneta dio varias vueltas de campana antes de quedar detenida.

Pese a la violencia del accidente, los ocupantes del vehículo salieron prácticamente ilesos y solo el conductor fue atendido por presentar heridas leves.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia, efectivos de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local de A Coruña, que colaboró en la atención del incidente.