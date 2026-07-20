Un conductor resulta herido tras volcar su furgoneta de reparto en la AP-9, en A Coruña

Una furgoneta de reparto sufrió un aparatoso accidente este lunes en la AP-9, a la altura de la Cidade das TIC, en A Coruña, después de que su conductor perdiese el control del vehículo.

El siniestro se produjo sobre las 19:35 horas y, según las primeras informaciones, la furgoneta dio varias vueltas de campana antes de quedar detenida.

Pese a la violencia del accidente, los ocupantes del vehículo salieron prácticamente ilesos y solo el conductor fue atendido por presentar heridas leves.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia, efectivos de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local de A Coruña, que colaboró en la atención del incidente.