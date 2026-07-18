Así puedes participar en los presupuestos de A Coruña y decidir el destino de 2,6 millones de euros

La alcaldesa Inés Rey durante la presentación de la nueva convocatoria de presupuestos participativos Quincemil

El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto el plazo de votación de los Presupuestos Participativos 2026-2027, una edición que bate todos los registros al llevar a consulta ciudadana un total de 100 propuestas, la cifra más alta desde la puesta en marcha de esta iniciativa.

Los vecinos empadronados en la ciudad ymayores de 16 años podrán decidir hasta el próximo 31 de agosto el destino de 2,6 millones de euros entre los proyectos que ya han superado el proceso de evaluación técnica y económica.

Este año se presentaron más de 400 iniciativas ciudadanas durante los meses de mayo y junio. Tras el proceso de selección, han llegado a la fase final 80 propuestas de distrito y 20 de ámbito municipal, con un coste conjunto estimado de 12,6 millones de euros, casi cinco veces superior al presupuesto disponible.

Del total de la inversión, 2,08 millones de euros (80%) se repartirán entre los diez distritos de la ciudad, mientras que los 520.000 euros restantes (20%) financiarán proyectos de alcance municipal.

Los distritos con mayor número de propuestas son el distrito 7 (Os Castros-Elviña), con 25 iniciativas; el distrito 9 (Mesoiro-Castro de Elviña), con 13; y el distrito 5 (Riazor, Labañou y Os Rosales), con 11.

La alcaldesa, Inés Rey, ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva fase del proceso, destacando que "los Presupuestos Participativos permiten que los vecinos tengan una voz directa en la definición de las prioridades de la ciudad. Cada voto contribuye a construir una A Coruña más cercana, equilibrada y pensada desde los barrios".

Cómo votar

La votación puede realizarse de forma telemática a través de la plataforma Na Coruña Contas. Cada participante podrá apoyar una o varias propuestas de ciudad y también proyectos correspondientes a hasta tres distritos de su elección.

El sistema mostrará en todo momento el coste acumulado de las iniciativas seleccionadas y permitirá modificar el voto hasta el cierre del proceso. La participación podrá realizarse únicamente por una vía, digital o presencial, verificándose automáticamente el empadronamiento mediante el padrón municipal.

Una vez finalizada la votación, los proyectos elegidos se incorporarán al presupuesto municipal mediante una modificación presupuestaria que será elevada al pleno ordinario de octubre. Su ejecución está prevista entre noviembre de 2026 y diciembre de 2028, y podrá seguirse públicamente a través de la plataforma.

Diez puntos de votación presencial

Para facilitar la participación de quienes prefieran votar de forma presencial, el Ayuntamiento habilitará diez puntos itinerantes repartidos por distintos barrios entre el 21 de julio y el 31 de agosto, donde habrá personal de apoyo para informar sobre las propuestas, comprobar los requisitos de participación y asistir durante el proceso de votación.

Calendario de votación presencial: