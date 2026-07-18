Las nuevas paradas del transporte urbano en el Obelisco de A Coruña entrarán en servicio este lunes

Este lunes, 20 de julio, entrarán en servicio las nuevas paradas del transporte urbano situadas en el Obelisco y Copacabana, donde ya son visibles las marquesinas incorporadas a la plataforma de espera de las personas usuarias.

La puesta en funcionamiento de estas dos paradas —donde este viernes se ultimaban los trabajos de cubrición— es necesaria para continuar con el plan de obras previsto en el Cantón Pequeño y la plaza de Mina, donde se anularán de forma provisional las paradas de transporte urbano existentes para facilitar el avance de los trabajos. Estas actuaciones incluirán también la remodelación de las propias paradas para que, una vez finalizadas las obras, vuelvan a estar operativas.

Por ello, durante esta fase está previsto que tanto la parada del Obelisco como la de Copacabana concentren el tránsito de las personas usuarias del autobús urbano que utilizan los Cantones como punto de origen o destino.

De este modo, el Ayuntamiento avanza con la hoja de ruta prevista para la remodelación de los Cantones, donde esta semana también se ha trabajado en el pavimentado inicial del nuevo carril bici que bordea los jardines de Méndez Núñez y, además, en la ejecución de la capa de rodadura en los carriles destinados al tráfico rodado.

Ambas actuaciones permiten dar un paso más en el desarrollo de las obras en el Cantón Grande, donde también continúan avanzando la construcción de la nueva salida del aparcamiento subterráneo y la creación del futuro ascensor que conectará la superficie con las plantas inferiores del estacionamiento, situado frente a la sede de la Fundación Barrié y cuya estructura ya es visible.

La instalación de este ascensor, inexistente hasta ahora, supondrá una mejora sustancial de la accesibilidad con respecto a las conexiones previas con el aparcamiento, "ya que permitirá dar respuesta a las necesidades de las personas con movilidad reducida y facilitará la subida y bajada de los carritos infantiles", tal y como subrayó la alcaldesa, Inés Rey, quien recordó que las obras avanzan conforme a los plazos previstos y que los nuevos Cantones contarán con menos asfalto, más zonas verdes y una mejor accesibilidad una vez finalicen los trabajos.