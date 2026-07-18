Un motorista trasladado al hospital tras un accidente en la Ronda de Outeiro, en A Coruña

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido este sábado tras verse implicado en un accidente de tráfico registrado en la Ronda de Outeiro, a la altura del cruce con la avenida de Finisterre, en A Coruña.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 19:10 horas. Según han informado fuentes de Tráfico, la colisión se produjo después de que uno de los vehículos implicados no respetase un semáforo, lo que provocó el impacto con la motocicleta.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Emerxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales atendieron al motorista en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario.

El hombre presentaba lesiones de consideración, aunque, según las mismas fuentes, no se teme por su vida.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas para esclarecer la dinámica exacta del siniestro.