Argentinos de A Coruña organizan una quedada en Orzán para animar a su equipo antes del Mundial

La comunidad argentina de A Coruña ha organizado una quedada en la playa del Orzán para mostrar su apoyo a la selección albiceleste antes de la final del Mundial, en la que se enfrentará a España este domingo a las 21:00 horas.

La convocatoria tendrá lugar este sábado a las 18:00 horas en el acceso 4 de la playa del Orzán, donde los aficionados están llamados a reunirse para vivir un ambiente de previa y alentar a su equipo.

La iniciativa ha sido difundida a través de un cartel que circula por diferentes grupos de la comunidad argentina residente en la ciudad. Bajo el título "Banderazo en la playa del Orzán", el mensaje invita a todos los argentinos a acudir con la camiseta de su selección y a "hacer ruido" para transmitir su apoyo al combinado nacional antes del decisivo encuentro.

Se espera que decenas de aficionados participen en este encuentro, en el que no faltarán las banderas celestes y blancas, los cánticos y el ambiente festivo que suele acompañar a este tipo de concentraciones.

Argentina buscará este domingo levantar un nuevo título mundial en una final que la enfrentará a España, que también tendrá un gran seguimiento en toda la ciudad y que ya deja muchas imágenes de camisetas de la Selección por la calle este mismo sábado.