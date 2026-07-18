Alerta por desaparición de alto riesgo en Culleredo (A Coruña): un varón de 67 años de edad

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana urgente para la localización de José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo de 67 años de edad, cuya desaparición ha sido catalogada de alto riesgo debido a que padece problemas de salud que requieren atención y seguimiento constante.

El varón se ausentó de su domicilio familiar, a las 21:00 horas del pasado viernes, 17 de julio.

En el momento de su desaparición, el afectado vestía un pijama y no portaba consigo documentación, dinero ni teléfono móvil.

Según la descripción que han facilitado las autoridades, José Manuel vestía un pantalón corto de pijama de color azul con dibujos de palmeras, camiseta de manga corta de color gris con letras azules en la parte delantera. Y de calzado unas sandalias de color azul.

Tras denunciar la desaparición, la Guardia Civil decidió activar la desaparición de riesgo debido a sus patologías médicas. El hombre padece párkinson y acúfenos severos, por lo que podría encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad y desorientación.

Por eso mismo, se solicita a cualquier ciudadano que pueda aportar pistas, que lo haya visto o que tenga conocimiento de su paradero, que se ponga en contacto de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de los siguientes canales: Emergencias Guardia Civil: 062 y Emergencias Galicia: 112