Los socios de San Diego y O Castrillón en A Coruña podrán usar ambos polideportivos con horario ampliado

Piscina del centro deportivo de O Castrillón. Concello de A Coruña

La gestión de los centros deportivos municipales de San Diego y O Castrillón en A Coruña pasará a ser única y llega con importantes cambios. Los usuarios de ambos centros podrán acudir a uno u otro indistintamente, se ampliará en una hora el horario de apertura y también habrá una mayor oferta de actividades, además de mejoras en los equipamientos, la maquinaria y las condiciones laborales.

Estos son algunos de los aspectos que recogen el nuevo contrato que licita el Concello de A Coruña y que tendrá una duración de 30 años no prorrogables.

La alcaldesa Inés Rey fue la encargada de presentar los detalles de la licitación, en una rueda de prensa que tuvo lugar en María Pita.

Aquí, la regidora explicó que el nuevo contrato busca "dar respuesta a la necesidad de dotar estos dos centros tan concurridos de los mejores medios materiales, humanos y técnicos".

Un contrato único y un carnet único

Entre los motivos para licitar en un solo lote la gestión de ambos centros está el "ofrecer las mayores garantías y ventajas económicas a las empresas y, en consecuencia, mejores servicios y tarifas para los usuarios".

Los precios de lo que deberán pagar los abonados todavía no se han establecido, aunque la alcaldesa puntualizó que el tope máximo "estará muy por debajo de los precios de mercado de instalaciones de carácter privado".

Rey también destacó que la explotación conjunta de los dos espacios aumentará la rentabilidad. La valoración del contrato, teniendo en cuenta la explotación de ambos centros, asciende a 112 millones de euros.

"Habrá una mayor capacidad de generación de ingresos y garantizaremos la sostenibilidad económica global del contrato y la creación de una red deportiva con capacidad para colaborar y aprovechar al máximo su potencial", indicó la alcaldesa.

De esta forma, habrá un carnet único para los dos centros, a los que los usuarios podrán acudir siempre que quieran.

Más actividades y propuestas online

Por otra parte, se ampliará y se diversificará la oferta de actividades.

Una de las novedades está en la introducción del factor de la inclusión como central, con opciones adaptadas "a todos los grupos y a todos los colectivos".

Otra está en la oferta de actividades físico-deportivas en modalidad online.

"Buscamos reforzar la apuesta por una oferta deportiva de calidad, inclusiva y accesible en todos los barrios", recordó la alcaldesa.

Asimismo, se ampliará el horario de apertura, pasando a abrir a las 07:00 horas en lugar de a las 08:00 horas como se venía haciendo hasta ahora.

Mejoras constantes y modernización general en San Diego

La empresa que resulte adjudicataria deberá realizar inversiones en el centro de San Diego por un importe de no menos de 676.000 euros el primer año y deberá acometer intervenciones para modernizar el material y las instalaciones cada cinco años.

De cada vez, deberá invertir al menos 200.000 euros, por lo que se estima que el presupuesto de mejoras a lo largo de las tres décadas de contrato se sitúe en unos 6,5 millones de euros.

Parte de las actuaciones de mejora se centrarán en aspectos como los sistemas de agua caliente y fría, la ventilación, la climatización, la fontanería, el tratamiento del agua de las piscinas o mejoras en la accesibilidad.

También, siempre en lo referido a San Diego, se actuará en la envolvente, sobre todo en los acristalamientos y vidrieras.

Una vez finalicen las obras —todavía sin plazo de ejecución o fecha de inicio de los trabajos anunciadas— se acondicionarán las salas con equipamientos y materiales renovados.

A falta de un proyecto concreto de esta reforma, el posible cierre temporal de San Diego está en el aire. En todo caso, la alcaldesa explicó que de tener que cerrar las instalaciones deportivas de San Diego, sus usuarios podrán acudir a O Castrillón durante el tiempo que duren los trabajos.

La prioridad, para evitar este escenario, es realizar unas obras escalonadas que se puedan compaginar con la actividad deportiva.

Mejoras laborales

Uno de los aspectos que se valorarán en la adjudicación serán las condiciones laborales de los trabajadores que ofrezcan las empresas candidatas, priorizando una plantilla "con más experiencia".

"Son factores que redundan en la mayor calidad del servicio y en la eficiencia operativa", subrayó.

Con todos estos cambios, "tendremos dos centros mejor dotados, con mayor horario de atención al público y que son referencia pero lo serán mucho más cuando se adjudique el contrato y comiencen estas necesarias obras".

El Concello afirma estar en "contacto constante" con el Ministerio de Vivienda

En otros asuntos, preguntada por la reclamación del BNG al Gobierno central para la transferencia de las viviendas de la Sareb, la alcaldesa Inés Rey puso en valor el trabajo de la empresa pública Casa47 y aseguró estar en "contacto constante" tanto con el Ministerio de Vivienda como con la ministra, Isabel Rodríguez.

El objetivo, recordó, es "poder desarrollar una política de vivienda común y que sea más eficaz a la hora de construir vivienda pública y de poner a disposición tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales los parques de vivienda que actualmente están inoperativos".