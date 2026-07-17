Oficial: Miguel Lorenzo será el candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña en las municipales de 2027

Miguel Lorenzo (Pontevedra, 1961) será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de 2027. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo.

Los populares han comparecido ante los medios de comunicación en la sede provincial de A Coruña para dar a conocer los candidatos de toda España, provincia a provincia. Candidatos que serán presentados mañana en un acto en Santiago de Compostela liderados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El anuncio llega después de ciertas especulaciones hace varias semanas sobre su continuidad, alimentadas por informaciones que apuntaban a posibles dudas dentro de la dirección del PP gallego.

Sin embargo, esas incertidumbres se fueron disipando con el respaldo público del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el rechazo de la conselleira María Jesús Lorenzana a una hipotética candidatura. Tal y como publicó Quincemil, fuentes populares ya daban por hecho que Lorenzo repetiría como candidato a la Alcaldía de A Coruña en los comicios del próximo año.

De hecho, los últimos datos de una encuesta interna realizada por el partido ofrecen un escenario favorable a Lorenzo de cara a las próximas elecciones municipales. Según este sondeo, el PP obtendría 13 concejales y el 39,5 % de los votos, tres puntos por encima del 36,5 % logrado en las anteriores elecciones. Aunque seguiría a cierta distancia de los 14 ediles que marcan la mayoría absoluta, estaría más cerca de poder alcanzarla mediante un hipotético pacto con Vox. El partido de extrema derecha se situaría en el 4,8 % de los votos, su mejor resultado hasta la fecha y más cerca que nunca de entrar en María Pita.

Esta será la segunda ocasión en la que Miguel Lorenzo es elegido cabeza de lista del Partido Popular en A Coruña. Anteriormente fue concejal en el Concello y, tras desarrollar su carrera política en Madrid en el Congreso y en el Senado, regresó a la ciudad en 2022 para asumir el reto de liderar el proyecto de los populares de cara a las elecciones municipales.

De esta manera, Lorenzo se afianza en la pugna por la Alcaldía de A Coruña, sumándose a las candidaturas de la actual alcaldesa, Inés Rey, del PSOE, y de Avia Veira, de BNG.

Con respecto a las capitales de provincia de Galicia, el también conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, anunció a Elena Candía en Lugo, a Rafael Domínguez, en Pontevedra y a Borja Verea en Santiago, que repiten candidaturas. Mientras que en Ourense, asume el cargo la portavoz, Ana Méndez, por primera vez.