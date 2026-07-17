Jesús Celemín tomará posesión como concejal de Infraestructuras y Movilidad de A Coruña el lunes

El nuevo concelleiro de Infraestructuras e Mobilidade de A Coruña, Jesús Celemín, tomará posesión el próximo lunes, 20 de julio, en un pleno extraordinario convocado antes del cierre del curso político, a finales de este mes. Así lo confirman fuentes municipales a Quincemil.

Celemín recoge el testigo de la exconcelleira Noemí Díaz, que formalizó la renuncia al cargo en el pasado pleno del 2 de julio. En su discurso de despedida, Díaz explicaba que los motivos de su salida son "personales y profesionales" y aclaraba que no se deben a cuestiones de salud.

El nuevo edil ya ejerció como concejal de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria y Empleo en el Concello de A Coruña durante el primer mandato de la alcaldesa, Inés Rey, entre 2019 y 2023. Es funcionario de Educación Primaria desde 1993 y está especializado en la rama de Música, Educación Primaria y Ciencias Sociales.

Además, Celemín fue representante de los intereses sociales en el Consello Social de la Universidade de A Coruña (UDC) y expresidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña (2018-19). Entre 2011 y 2019 fue director del CEIP Rosalía de Castro de A Coruña y, anteriormente, presidió el Patronato de Turismo de la comarca del Bierzo.

Entre 2003 y 2010 también fue concejal de Educación y Cultura y presidente del Patronato de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de Bembibre (León); desde 1999 a 2003 ejerció como director y jefe de estudios en el CEIP Santa Bárbara de Bembibre (León).