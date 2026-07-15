A Coruña seguirá la final de España en el Mundial con una pantalla gigante en María Pita

La plaza de María Pita, en A Coruña, volverá a teñirse este domingo de los colores de la Roja. Tras el éxito de las pantallas gigantes instaladas para seguir los cuartos de final y la semifinal del Mundial, el Concello de A Coruña repetirá la iniciativa para la final, en la que España se medirá al ganador del Inglaterra-Argentina.

Así lo ha confirmado este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa. Además, la regidora ha indicado que el Concello reforzará la presencia de contenedores y un refuerzo de limpieza en la plaza para evitar que se produzca la imagen de esta mañana, tras el partido de la semifinal, en el que quedó llena de restos de basura desperdigada por el suelo. "Vamos a hacer un refuerzo para que quede lo más limpia posible y que disfrutemos todos de esa gran final como ayer que se disfrutó en toda la ciudad la semifinal", indicó.

La retransmisión del encuentro tendrá lugar el domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas, aunque se espera que numerosos aficionados se acerquen a la plaza desde antes del inicio del partido para vivir el ambiente previo.

El combinado español buscará hacerse con su segundo Mundial ante la selección que resulte vencedora de la semifinal entre Inglaterra y Argentina que se juega este miércoles a las 21:00 horas. La final podrá seguirse en directo desde el corazón de la ciudad. El objetivo del Concello es volver a ofrecer un espacio para que vecinos y visitantes disfruten juntos de una de las citas deportivas más importantes del verano.

La pantalla gigante ya congregó a cientos de personas durante los dos últimos partidos de la selección española disputados el pasado viernes, cuando María Pita se llenó de aficionados para apoyar a la selección española.